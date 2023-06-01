Китай отказался от встречи с министром обороны Ллойдом Остином

Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший сегодня, 31 мая, Швецию.

«К сожалению, встреча, на которую надеялся госсекретарь Остин, со своим китайским коллегой, не состоялась», — сказал Блинкен. Однако в Пекине это опровергли.

По мнению МИД КНР, американская сторона должна в первую очередь проявить искренность и приложить реальные усилия для создания необходимых условий для диалога. В ведомстве заявили, что в Вашингтоне постоянно говорят о необходимости укрепления сотрудничества с Пекином, но игнорируют опасения Китая и делают акцент на искусственном создании препятствий, подрывающих доверие между военными двух стран.