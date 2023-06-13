Китай подписал с арабами сделку на 10 миллиардов долларов

Даша 13.06.2023 В мире

Китай подписал с арабами сделку на 10 миллиардов долларов

Arab – The Первый день China Business Conference завершился подписанием 30 сделок на сумму десять миллиардов долларов в области технологий, сельского хозяйства, здравоохранения и многих других областях.

Между Саудовской Аравией и Китаем, в частности, были заключены основные договоренности. подписали о внедрении беспилотных и электрических транспортных технологий, развитии туризма, производстве вагонов и колес для них в королевстве, а также производстве автомобилей. Конференция была организована Лигой арабских государств, Китайским советом по развитию международной торговли, Союзом арабских торговых палат и Министерством экономики и инвестиций Саудовской Аравии. /p>

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