«Си Цзиньпин «Несмотря на возросшую дипломатическую поддержку, связанную с его визитом в Москву, Китай пока не оказал существенной военной помощи России», — заявил секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен. «Мы этого не видим», — заявил Блинкен. на вопрос комитета Сената о действиях Китая. , это не соответствует нашему желанию прекратить эту войну”, — добавил он.

Ранее официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что Китай может начать поставки боеприпасов и оружия в Россию .

Визит в Россию китайского лидера, приехавшего в Москву по приглашению Владимира Путина Вопрос о поставках оружия публично не обсуждался и не комментировался во время риффи.

Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма о том, будут ли США добиваться ареста Путина на основании ордера Международного уголовного суда, Блинкен Государственный департамент Международного уголовного суда объявил, что будет призывать другие страны, принявшие его юрисдикцию, к выполнению своих обязательств.