Китай поставил США условие: если они не хотят эскалации конфликта…

Китай выступает за диалог с США, заявил министр обороны Китая Ли Шаньфу в Шангри-Ла в Сингапуре На конференции по безопасности «Диалог».

Он сказал, что перспектива открытой конфронтации с США станет «невыносимой катастрофой для всего мира».

Сообщение RFE/RL. Ли Шаньфу, несмотря на все различия американской и китайской систем, они должны искать общие интересы и основы сотрудничества. При этом министр обвинил США и их союзников в попытке дестабилизировать ситуацию в Тихоокеанском регионе.

Министр сообщил, что утром в воскресенье китайский военный корабль встретился с военным кораблем США, участвующим в совместные учения с Канадой в Тайваньском проливе.упомянул,что чуть не столкнулся. Шаньфу назвал присутствие американских и канадских военных в китайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят эскалации конфликта, они должны вывести свои боевые корабли из зоны интересов Китая.