Китай потратит 240 миллиардов долларов на поддержку стран пояса и пути

Китайская Народная Республика (КНР) с 2008 по 2021 год предоставит развивающимся странам «Один пояс, один путь» В рамках инициативы l» на общую сумму 240 млрд долларов Были выделены кредиты, чтобы избавиться от банкротства, пишет Reuters. Средства были направлены на строительство инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Большую часть средств Китай выделил Аргентине (111,8 млрд долларов). За ним следуют Пакистан (48,5 долларов) и Египет (15,6 долларов). Девять других стран получили менее 1 миллиарда долларов. Вот почему он был вовлечен в рискованный бизнес по международному кредитованию», — заявила бывший главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Инициатива Китая «Один пояс, один путь» направлена ​​на соединение Азии, Африки и Европа сухопутными и морскими путями для содействия интеграции, углубления торговли и экономического роста. К середине марта 2022 года Китай подписал соглашения со 148 странами и 31 международной организацией в рамках программы.