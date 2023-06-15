Германия делает Китай глобальной угрозой Саудовская Аравия объявила о своей первой стратегии национальной безопасности в отношении того, что она называет растущей угрозой безопасности, и описывает ее как стремление использовать свою экономическую мощь для достижения политических целей.

В документе излагаются основные угрозы. перед Германией, от изменения климата до сбоев в цепочке поставок, а также увеличения расходов на оборону и создания агентства по борьбе с кибернетикой. Показаны некоторые особенности политики, такие как обязательство создавать.

Военные вопросы не являются приоритетными в стратегии национальной безопасности. Например, не отражена проблема Тайваня.