Китай приглашает Турцию в БРИКС

Анкара Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС Об этом в интервью газете “Айдынлик” заявил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Будем развиваться вместе”, – заявил посол.

Турция не подавала заявку на членство в организации.

На 15-м саммите объединения, проходившем в ЮАР 22-24 августа, в БРИКС были приглашены шесть новых стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноправными членами ассоциации с 1 января следующего года.