< Китай призвал к скорейшему прекращению конфликта в Украине. Постоянный представитель страны при ООН Чжан Сюн, выступая на заседании Совбеза, заявил, что Россия должна прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Украиной “как можно скорее”.

Китай считает, что западные страны должны присоединиться к процессу соглашения. «США, Евросоюз и НАТО также должны сесть за стол переговоров с Россией для всестороннего и углубленного диалога, основанного на принципах неделимости безопасности», — заявил Чжан Сюнь.

Согласно По его словам, стороны должны обсудить, как построить «сбалансированную и устойчивую архитектуру безопасности». “Если бы все требования Минских соглашений были эффективно выполнены, кризис в Украине не достиг бы нынешнего уровня, – добавил постпред. – Пекин выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, но Также необходимо учитывать законные интересы всех стран в сфере безопасности», — сказал он. Называть вторжение войной он пока отказался, отметив, что оно имеет «сложный и уникальный исторический контекст». Однако после того, как конфликт затянулся, Пекин стал призывать Москву к прекращению боевых действий.