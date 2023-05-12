«Китай призывает США изменить свое отношение к Пекину»

Ключом к поддержанию отношений между Китаем и США является то, что Америка не может говорить об отношениях, с одной стороны, и продолжать подавлять и сдерживать Китай, с другой. Он не должен говорить одно, а делать другое. Пекин призывает США изменить свое отношение к Пекину. Мы должны уважать красные линии Китая, прекратить подрыв его суверенитета и интересов развития, удовлетворить потребности Китая и помочь китайско-американским отношениям вернуться к здоровому и стабильному развитию, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.