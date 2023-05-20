Китай раскритиковал непрерывные поставки оружия в Украину

постоянные поставки оружия в Украину будут только способствовать эскалации конфликта, заявил заместитель представителя КНР в организации Гэн Шуан на заседании Совета безопасности ООН. Это, по его словам, усложняет мирные переговоры.

Постоянная поставка оружия на поле боя усилит войну, вызовет новые жертвы среди гражданского населения и заставит больше людей покинуть свои дома, что затруднит начало мирных переговоров. Надежда на прекращение огня будет более иллюзорной, заявил китайский дипломат.

Гэн Шуан также заявил, что военного решения украинского кризиса не существует. По его мнению, страны мира должны способствовать политическому согласию сторон и создавать условия для переговоров.