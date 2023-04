Китай рассказал, что будет делать в случае возможного военного конфликта на территории Тайваня

Об этом сообщает The New York Times на основании аналитических работ и публикаций в китайской прессе. политика содержания под стражей. По данным The New York Times, китайские военные аналитики на Тайване «изучают боевые инновационные решения и тактику для облегчения возможной конфронтации», уделяя особое внимание использованию гиперзвукового оружия для уничтожения складов и других целей. Кроме того, специалисты КНР изучили использование спутниковой связи Starlink украинскими военными, подчеркнув, что Китай должен в ближайшее время «разработать аналогичную систему спутников», работающих на низкой околоземной орбите.

В то же время китайцы Эксперты, по данным газеты The New York Times, пришли к выводу, что ядерное сдерживание российского руководства привело к тому, что страны Запада не стали напрямую вмешиваться в украинский кризис. Это, по мнению газеты, может подтолкнуть Китай к «расширению своей ядерно-оружейной программы».