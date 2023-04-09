Китай смоделировал ракетный удар по целям, расположенным у берегов Тайваня и на самом острове

Китай в рамках начавшихся учений имитировал ракетный удар по целям, расположенным у берегов Тайваня и на самом острове вчера, сообщает Reuters.

Около 10 китайских и 10 тайваньских кораблей были втянуты в среднюю линию Тайваньского пролива. С помощью истребителей и кораблей была осуществлена ​​имитация нападения на иностранные военные объекты у юго-западного побережья Тайваня.«Реактивная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики» использовались в совместных учениях. Пекин назвал маневры, которые завершатся 10 апреля, «суровым предупреждением» тайваньским властям. В ответ на эти учения Вашингтон призвал Пекин к сдержанности.