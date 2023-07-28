Китай все больше помогает России

Китай поставляет Россия с технологиями и оборудованием играет все более важную роль в войне против Украины. Об этом говорится в публичном отчете, опубликованном Управлением директора национальной разведки США.

Доклад в основном цитирует информацию из открытых источников и сообщения западной прессы для подтверждения своих утверждений. Но в нем также содержатся оценки разведывательного сообщества США о том, что Китай «становится все более важной опорой в военных усилиях России». поставляли для них детали, что подтверждается «сторонним анализом» данных российской таможни.

Кроме того, китайские государственные оборонные компании на двусторонней основе предоставили различное оборудование российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями. В отчете говорится, что речь идет об оборудовании, «используемом московскими военными для продолжения войны в Украине».

Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно увеличился с 2021 года. Несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль, «полупроводники американского производства или американских брендов продолжают поступать в Россию на сотни миллионов долларов», говорится в докладе, но объем этой помощи определить сложно. Согласно отчету, пока неясно, намеренно ли Пекин помогает россиянам обойти санкции.