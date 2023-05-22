Китай хочет упростить въезд граждан Узбекистана в страну

Китай Планируется упростить въезд граждан Узбекистана в страну. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина 18 мая.

Стороны в 2019 году деловые круги между правительствами стран.Он отметил, что подписанное соглашение об упрощении визового режима для представителей открыло широкие перспективы для «укрепления двусторонних отношений, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества». высоко оценивает политику ежедневного безвизового въезда и готов принять меры по облегчению въезда граждан Узбекистана в Китай, говорится в сообщении.Отмечается, что они готовы поддержать и оказать необходимую помощь в этом отношении.