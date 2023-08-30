Китай запустил новое железнодорожное сообщение с Узбекистаном

<img src="/wp-content/uploads/2023/08/919e148dc06161505c5c3fa7e07791e0.png" title="Китай запустил новую железную дорогу в Узбекистан" alt="Китай запустил новую железную дорогу в Узбекистан Китай запустил новую железную дорогу в Узбекистан Как передает Spot со ссылкой на агентство Синьхуа, сообщается, что 29 10 августа грузовой поезд China Railway Beijing Group отправился из Чжанцзякоу провинции Хубэй в Ташкент. Автомобильные запчасти, бытовая техника и текстильная продукция привозятся на 14 контейнерных платформах.

Маршрут поезда пройдет через сухой порт Хоргос на границе с Казахстаном и достигнет Ташкента примерно через 15 дней. Ожидается прибытие.

В сообщении отмечается, что новый маршрут станет важным шагом в развитии грузовых перевозок в регионе. На базе узла железной и автомобильной дороги в Чжанцзякоу планируется создать новый мультимодальный логистический центр.Национальной компанией «Темирёли» в сотрудничестве с госпредприятием запущено движение грузовых поездов по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан. мультимодальный транспортный коридор.Запущен контейнерный поезд в Узбекистан через Иран. Грузовые контейнеры доставляются из Китая морем в порт Бандер-Аббас, загружаются на железнодорожные платформы в порту Бандер-Аббас в Иране и поступают в Узбекистан через Туркменистан.