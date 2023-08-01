Китайская угроза: США решили усилить кибербезопасность

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала план по усилению кибербезопасности на фоне угрозы китайских хакеров. Об этом пишет издание The Foreign Policy.

Как отмечает издание, решение американского института разработать новую дорожную карту по усилению кибербезопасности было вызвано более чем двадцатью кибератаками со стороны Китая за последние три месяца.

Отмечается, что реализация этого плана включает «конкретные шаги по защите трубопроводов, электрических и водных систем и другой жизненно важной инфраструктуры Соединенных Штатов», а также по защите электронной почты официальных лиц от компрометации хакерами. состоит из предотвращения.