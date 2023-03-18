Китайские компании «вооружили» Россию через Турцию и ОАЭ

Китайские компании поставляли в Россию оружие, бронежилеты и детали для дронов через Турцию и ОАЭ в 2022 году, сообщает Politico.

Это оружие хранится в зоне специальной военной операции. пока неизвестно.

Данные таможни не показывают, что Китай отправляет в Россию большое количество оружия, но показывают, что страна продает товары двойного назначения российским фирмам.

Одна из китайских компаний отправила российскому предприятию в июне 2022 года партию из около 1000 винтовок CQ-A, которые в документах значатся как «гражданские охотничьи ружья».

Об этом сообщает газета. , В ноябре-декабре 2022 года российские компании получили 12 партий деталей для дронов — аккумуляторы и видеокамеры — и более 12 тонн военной техники.