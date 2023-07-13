Китайские хакеры взломали электронную почту Госдепартамента

Китайские хакеры пытались получить доступ к электронной почте Госдепартамента за несколько недель до поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в июне, как сообщает New York Times, расследование ситуации со взломом почты продолжается. По словам источников, хакерам не удалось получить секретную информацию, поскольку у них не было доступа к системе конфиденциальной электронной почты.

Говорят, что хакеры связаны с китайской военной системой или разведкой. Представитель администрации президента Джо Байдена отказался комментировать, кто из чиновников стал объектом нападения.

В сообщении говорится, что Департамент обнаружил атаку 16 июня и в тот же день уведомил об этом Microsoft. По данным компании, попытка взлома почты началась еще в мае.