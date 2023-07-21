Отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему дорожает бензин, китайский чат-бот ERNIE объяснил несколько факторов, влияющих на его цена

“Если предложение на рынке будет ниже спроса, цены будут расти. Если предложения будет недостаточно, затраты на производство и транспортировку бензина увеличатся, что приведет к росту цены на бензин”, – назвал первую причину чат-бот.

Кроме того, написал он, цена на бензин зависит от цены на нефть – если она повысится, цена на бензин тоже может вырасти.

“На цену бензина также влияют политические и экономические факторы. Например, экономический спад s, торговые войны, политические беспорядки и т. д. могут повлиять на добычу и предложение нефти, что приведет к повышению цен на бензин», — пишет ЭРНИ Бот.

Он считает, что налоги и субсидии на бензин также влияют на цены. «Если правительство увеличит налоги или уменьшит субсидии, цены на бензин могут вырасти», — сказал чат-бот.

Кроме того, цены на бензин различаются в зависимости от страны, региона и сезона. «Например, зимой спрос на бензин увеличивается, что также приводит к росту цен», — пишет бот.