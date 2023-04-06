Китайский лидер призвал к скорейшему продолжению переговоров по Украине

Даша 06.04.2023 В мире

Китайский лидер призвал к переговорам по Украине как можно скорее призвал продолжить

Китай вместе с Францией готов призвать международное сообщество к скорейшему возобновлению переговоров по ситуации в Украине, заявил Председатель Си Цзиньпин.

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«Китай призывает международное сообщество как можно скорее возобновить мирные переговоры, готов сотрудничать с Францией, призывая к скорейшему восстановлению», — цитирует РИА Новости слова китайского лидера после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что с учетом интересов безопасности всех сторон необходимо найти политическое решение и начать строить эффективную структуру европейской безопасности.

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