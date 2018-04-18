Китайский остров Хайнань отменит визы для российских туристов

Российские туристы с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без визы.

«Начиная с 1 мая в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции», — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая.

Кроме россиян безвизовая политика распространяется на граждан Великобритании, Франции, Украины, Италии, Греции.

Губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомина заявил, что Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. В 2017 году Хайнань посетили 284 тыс. россиян. На остров налажены полеты из восьми городов России: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ, сообщает телеканал «360».

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