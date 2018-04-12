Китайский путешественник на лошади оценил красоту Сочи

Цзин Ли сразу сократил маршрут по городам-организаторам ЧМ-2018 — в Екатеринбург заехать не решился. Сейчас странник уже добрался до Сочи.

Путешественник Цзин Ли уже 20 лет живет в Москве, говорит, на переезд его сподвигла русская литература. Особо понравилось произведение Шолохова «Тихий Дон». Энтузиаст считает себя в душе немного казаком, поэтому и отправился в вольный путь. Путешественник взял с собой рюкзак весом всего в 5 кг и приехал в Карачаево-Черкесию. Там гостю подарили коня. На нем и продолжилось путешествие. Первым городом из туристической футбольной программы стал Сочи.

«Город очень красивый, погода приятная. Минус тоже есть, когда передвигаешься на лошади. Здесь спуск, подъем. Это для животного очень тяжело», — сказал Цзин Ли.

Он планирует преодолеть около 5 тыс. км. Следующим пунктом на пути станет Ростов-на-Дону, затем Волгоград, Самара. Финиширует Цзин Ли в Москве.

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