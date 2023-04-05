Китайский воздушный шар собирал разведданные с баз США

Несмотря на усилиями администрации Джо Байдена по устранению такого сценария китайский аэростат, пролетевший над США в феврале, собирал разведданные с ряда секретных военных объектов США. Об этом сообщает NBC News в понедельник, 3 апреля, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США и бывшего сотрудника администрации, пролетевших (в ряде случаев — по восьмизначной траектории) и передавших собранные данные в Пекин в режиме реального времени. — пишет канал, — пока не подтвердил, что смог вовремя передать разведданные в КНР. Пентагон продолжает анализировать ситуацию, цитирует агентство Reuters Сабрину Сингх.

Разведданные состояли в основном из электронных сигналов от систем вооружения или сообщений персонала базы, но не из видеозаписей наблюдения.

При этом американская сторона переместила несколько потенциальных целей разведки и в какой-то степени сумела заблокировать способность аэростатных систем принимать электрические сигналы, пишет NBC News.

15 февраля в The Washington Post (WP ) сообщил со ссылкой на нескольких официальных лиц США, которые просили не называть их имен, что американские военные отслеживали траекторию китайского воздушного шара с момента его запуска.