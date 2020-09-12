Китайского чиновника казнили за взятку

Крупнейший водник Китая Ван Вэньбинь, бывшего председателя совета директоров одной из частных компаний – China Life Insurance приговорили к смертной казни, а исполнение судебного процесса было отложено на два года. Соответствующее решение принял народный суд промежуточной инстанции города Цзинань (восточная провинция Шаньдун), сообщает Центральное телевидение Китая. Согласно постановлению суда, после двухлетнего льготного периода наказание по закону будет заменено пожизненным лишением свободы без возможности лишения свободы. Вся личная собственность Ван Вэньбиня будет конфискована государством.

Вань Вэньбинь занимал различные государственные должности с 1997 по 2021 год. За это время он получил взяток на общую сумму 325 миллионов юаней (45,7 миллиона долларов США) либо напрямую, либо через третьих лиц. Кроме того, он незаконно спрятал за границей около 56,42 млн юаней (7,9 млн долларов США).

В январе 2023 года бывшему чиновнику было предъявлено обвинение.