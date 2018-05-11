Кластер «Абрау-Утриш» включили в федеральную программу по развитию туризма

Проекты по развитию кубанского туристско-рекреационного кластера представил в Москве министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

В рамках действующей программы с привлечением более 750 млн рублей из федерального и краевого бюджетов уже построен волногасящий пляж в селе Мысхако, который может единовременно принять 2,6 тыс. отдыхающих. Средства также направлены на обеспечивающие объекты водоснабжения и водоотведения в Анапе для предприятий санаторно-курортного комплекса курорта.

Бюджетные инвестиции в инфраструктуру позволили привлечь средства инвесторов в реализацию пяти проектов: построены три отеля, водно-развлекательный комплекс и СПА-комплекс. Строительство еще четырех объектов планируется завершить до конца года.

Минкурортов края предложили за счет привлечения болеек 1 млрд федеральных и региональных средств реализовать два проекта по строительству набережной и пляжа, а также проект реконструкции систем водоотведения и канализационных очистных сооружений в границах кластера.

В программу также планируется включить объекты, строительство которых будет вестись за счет внебюджетных источников: пять гостиниц и один ресторан в Анапе и Новороссийске. Предварительный общий объем частных инвестиций — более 2 млрд рублей. Это позволит увеличить номерной фонд на территории кластера на 650 номеров и вместимость объектов общественного питания более чем на 150 мест.

Туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» включен как приоритетный проект в новую стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. В рамках создания кластера планируется построить более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов, качественно улучшить ряд пляжей Черноморского побережья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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