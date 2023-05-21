Ключевые моменты итогового заявления лидеров G7

▪️ Лидеры стран G7 резко осудили войну России против Украины, назвав ее «серьезным нарушением международного права». Лидеры G7 пообещали поддерживать Киев «настолько, насколько это необходимо».

▪️ В на решение гуманитарных кризисов обещали выделить не менее 21 миллиарда долларов.

▪️ Будет запущена инициатива по глобальной продовольственной безопасности.

▪️ Отмечено, что страны G7 готовы установить стабильные отношения с Китаем.

▪️ Лидеры призвали к мирному решению тайваньского вопроса.

▪️ Было подчеркнуто от космической приверженности к безопасному использованию, страны обязались избегать разрушительных полетов напрямую оккупация спутников.

▪️ Лидеры G7 войны на Украине подтвердили, что готовы сотрудничать со странами Центральной Азии для решения внутрирегиональных проблем.

▪️К другим глобальным угрозам были отнесены кризис в Афганистане, продовольственные и энергетические проблемы, терроризм и изменение климата.