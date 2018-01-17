КНДР и Южная Корея на открытии Олимпиады пройдут под одним флагом

Договоренность пройти под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане была достигнута на переговорах между представителями Сеула и Пхеньяна.

Третья за десять дней встреча представителей двух государств прошла 17 января. Стороны также достигли договоренности о том, что участники Игр из Северной Кореи прибудут в южнокорейскую республику через сухопутную границу в районе города Пхаджу.

В состав делегации КНДР войдут представители правительства, демонстрационная команда спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщики и группа поддержки из 230 человек. Всего в состав северокорейской делегации войдут 550 человек, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», переговоры по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начались 9 января в приграничном пункте Пханмунджом.

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