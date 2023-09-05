КНДР провела учения «тактический ядерный удар»

Северная Корея объявила о запуске двух крылатых ракет большой дальности. “КНДР должна заявить, что она готова к ядерной войне”, – считает Пхеньян.

КНДР провела учения “тактического ядерного удара” с применением двух крылатых ракет большой дальности. Об этом сообщили северокорейские издания.

DW пишет, что учения прошли накануне утром и были призваны предупредить «противников» о готовности КНДР к ядерной войне.

Две тактические крылатые ракеты, оснащенные вооружением, аналогичным ядерным боеголовкам, были запущены в направлении Желтого моря и прошли испытания на расстояние 1500 км. На прошлой неделе стране во второй раз не удалось вывести на орбиту разведывательный спутник.