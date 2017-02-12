КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

12 февраля в 10:43

Северная Корея 12 февраля запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету.

Запуск был произведен около 7:55 по местному времени, или в 1:55 по московскому с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км. Южнокорейские военные устанавливают тип баллистической ракеты. По предварительным данным, это могла быть ракета типа «Мусудан» дальностью действия 2,5-4 тыс. км.

«Ракета была запущена с западного побережья Северной Кореи и, судя по всему, упала в акватории Японского моря», — пояснил секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, ракета не достигла японской исключительной экономической зоны. Суга добавил, что несмотря на отсутствие ущерба, это серьезная проблема с точки зрения обеспечения безопасности полетов и навигации в регионе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство национальной обороны Республики Корея 9 сентября 2016 года заявило, что КНДР осуществила пятое по счету ядерное испытание.

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