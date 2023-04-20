КНДР запустила первый разведывательный спутник

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал подготовиться к запуску первого в стране спутника военной разведки. Об этом сообщили государственные СМИ ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу И 18 апреля посетили Национальное агентство аэрокосмического развития, чтобы обсудить создание первого в стране спутника-шпиона. завершил и приказал властям запустить его в запланированные сроки.

«Лидер КНДР попросил власти ускорить подготовку к запуску спутника. Планируемая дата запуска спутника военной разведки не определена”, — говорится в сообщении.