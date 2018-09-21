Ко Дню города возле кинотеатра «Аврора» установили арт-объект «Я люблю Краснодар»

Буквы и сердце выполнены с использованием элементов фирменного стиля региона. Размеры конструкции — 13 на 1,6 м.

В церемонии торжественного открытия принял участие вице-мэр Евгений Зименко.

«Арт-объект «Я люблю Краснодар» станет еще одной достопримечательностью нашего города. Это еще один штрих его положительного имиджа. И место выбрано удачно, здесь всегда многолюдно, уже несколько поколений горожан традиционно выбирают Александровский бульвар для прогулок», — сказал Зименко.

Арт-объект стал подарком компании «Филип Моррис Интернэшнл» к 225-летию Краснодара.

Руководитель филиала АО «Филип Моррис Ижора» и «Филип Моррис Кубань» Владислав Калашников подчеркнул, что в этом году компания отмечает 25-летие работы в Краснодаре. Она была первым иностранным инвестором в регионе. За это время она совместно с властью города и края реализовала много проектов, сложились традиции благотворительности. Компания активно участвует в общественной жизни города, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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