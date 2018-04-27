Ко Дню Победы из Керчи в Краснодарский край прилетит воздушный шар

Запуск теплового аэростата «Россия» пройдет 6 мая в 7:30 на площади Ленина.

«Этим маршрутом еще никто не летал. Воздушный шар изготовлен по заказу. Объем шара — 4 тыс. куб. м, что почти в два раза превышает объем стандартных воздушных шаров», — рассказал пилот Виталий Ненашев.

По его словам, из-за особенностей направления морских ветров перелет по этому маршруту возможен только на большой высоте.

Аэростат — уменьшенная копия теплового аэростата «Россия» объемом 100 тыс. куб. м, который сейчас изготавливается для научно-исследовательского полета Федора Конюхова в стратосферу осенью 2018 года. На оболочку шара нанесли флаг России и флаги всех субъектов Российской Федерации, а также четыре ордена Великой Отечественной войны.

Полет приурочен к 73-й годовщине великой Победы, сообщает «Комсомольская правда».

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