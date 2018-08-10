Ко Дню строителя сотрудников «ЮСИ» удостоили наград 

Накануне профессионального праздника, 9 августа, в Краснодаре состоялось торжественное мероприятие.

Праздник прошел в зале филармонии имени Пономаренко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей одной из ключевых отраслей экономики с профессиональным праздником.

«Строители как никто другой отвечают за то, в каких условиях живут кубанцы, насколько благоустроено их жилье. Самое главное, чтобы вы строили для других, как для себя — тогда и наши города будут более благоустроенными, в них будет комфортно жить и всегда захочется возвращаться», — сказал глава региона.

Он поблагодарил сотрудников группы компаний «ЮгСтройИнвест» за тот неоценимый вклад, который они вносят в развитие краевой столицы. За 15 лет работы на строительном рынке Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону, компания завоевала репутацию надежного застройщика, который всегда выполняет работы быстро и качественно. Труд строителей был отмечен высокими федеральными наградами.

Генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов удостоен Почетной грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Почетного знака Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Краевые власти отметили заслуги Юрия Иванова медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, благодарственным письмом ЗСК, а также медалью национального объединения строителей «За заслуги». Заместитель генерального директора Алексей Иванов удостоен благодарности губернатора Краснодарского края.

На мероприятии отметили высокий профессионализм и большой личностный вклад руководителя, а также всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» в развитие Краснодара.

«У вас достаточно энергии, предприимчивости и профессионализма, чтобы успешно решать поставленные задачи — строить больше, надежнее и с лучшим качеством», — отметил Кондратьев.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев присвоил основателю и руководителю компании звание «Лучший строитель Дона». Администрация Ростова-на-Дону вручила почетные грамоты Юрию Иванову и заместителю генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексею Иванову. Заместитель генерального директора «ЮСИ» также был награжден медалью «За заслуги перед городом Ставрополем».

Директору по строительству Игорю Кобозеву и главному инженеру Владимиру Скорикову присвоено Почетное звание «Заслуженный строитель Кубани».

Сотрудников «ЮСИ» наградили Почетными грамотами департамента строительства Краснодарского края и Региональное объединение работодателей «Союз «СРО «Региональное Объединение строителей Кубани».

«Эти награды — очередное подтверждение высокого мастерства сотрудников группы компаний «ЮгСтройИнвест». Это стимул для всех нас не останавливаться на достигнутом, развиваться, удерживать высокие позиции. Хочу выразить благодарность сотрудникам компании за их трудолюбие, профессионализм и ответственный подход к любимому делу», — отметил Юрий Иванов.

За 15 лет работу «ЮСИ» не раз отмечали высокими наградами. Среди достижений — Золотой знак «Надежный застройщик России», победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» и «Сделано в России». Сегодня «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объемам текущего строительства.

С рабочим визитом в микрорайоне «Губернском» побывал мэр Краснодара Евгений Первышов. Он осмотрел новую дорогу, которую проложили за месяц. Первышов поблагодарил группу компаний «ЮгСтройИнвест» и Юрию Иванову за подарок ко Дню города. Глава Краснодара отметил, что «ЮгСтройИнвест» является локомотивом строительной отрасли всего города. Мэр поздравил всех строителей с наступающим профессиональным праздником.

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