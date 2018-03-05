Ко всероссийской акции вакансий присоединятся все районы Кубани

В Краснодаре 6 марта пройдет всекубанская акция «Профессиональный мир женщин». Работодатели предложат более 6 тыс. вакансий.

Больше всего региону необходимы врачи, повара, кондитеры, педагоги и строители. Пришедшие в центр занятости смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства, обучения и переквалификации.

«В рамках ярмарки вакансий представлена обширная деловая программа. Каждый соискатель сможет найти себе интересную работу, узнать, как правильно необходимо заполнить резюме, как приобрести навыки сомопрезентации», — рассказала начальник отдела профобучения министерства труда Краснодарского края Марина Слепченко.

Такие трудовые ярмарки пройдут по всему краю. На Кубани к акции присоединятся 44 района. Рабочие места для женщин представят более 350 организаций в различных сферах.

Не обделят вниманием в эти дни и мужчин. Пришедшие в центры занятости получат возможность подобрать вакансию из общей базы. Сейчас для соискателей открыто более 44 тыс. должностей.

В Краснодарском крае проще всего сейчас найти работу врачам различных специализаций. В базе — больше 2 тыс. вакансий. Средняя заработная плата докторов, по данным центра занятости, составляет около 23,5 тыс. рублей. Довольно востребованы и медсестры. Их доход меньше. Среди рабочих специальностей предпочтение отдадут монтажникам. Они в месяц получают в среднем 32 тыс. рублей. Активно ищут работодатели инженеров и водителей. Крутя руль автомобиля, заработать можно не меньше 24 тыс. рублей в месяц. В топе самых нужных профессий также учителя, сварщики и страховые агенты.

Самые востребованные профессии на Кубани:

Врач, средняя зарплата 23 тыс. 649 рублей

Медсестра, средняя зарплата 15 тыс. 34 рубля

Монтажник, средняя зарплата 32 тыс. 812 рублей

Инженер, средняя зарплата 29 тыс. 475 рублей

Водитель, средняя зарплата 24 тыс. 129 рублей

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