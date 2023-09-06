«Кобальт» подарили фермеру, выполнившему план по хлопку

Хозяйство «Ботош лочини» в районе «Пахтакор» Олтинсойского района 3 сентября текущего года собрало 187,4 тонны хлопка с 44,8 га и выполнило договорной план на 100%. Средняя урожайность составила 44 центнера, сейчас идет 1-й сбор урожая.

Сегодня руководителю хозяйства, который первым выполнил договорной план, компания «Денов Текстиль» подарила «Кобальт». ООО «Кластер». Автомобиль передан. Передовым сборщикам, руководителям ряда хозяйств, механикам, водникам и рабочим, собравшим за 10 дней 1,5 тонны хлопка, губернатор области торжественно вручил ключи от автомобилей, бытовую технику, подарки.

После этого губернатор области торжественно вручил ключи от автомобилей, бытовую технику, подарки опытным сборщикам, руководителям ряда хозяйств, механикам, водникам и рабочим, собравшим за 10 дней 1,5 тонны хлопка.

Глава региона ознакомился с процессами уборки хлопка на полях фермерских хозяйств «Феруз» и «Ширин ЭДЖЮ» района, а также с уходом за повторными культурами, посаженными на свободных от зерна полях.