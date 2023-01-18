За границей всё чаще признают, что эффекта от них мало.

В Японии предполагают, какой была истинная причина, по которой Россия выдержала западные санкции. Этому помог народный менталитет, пишет Yahoo News Japan. Авторы статьи уверены, что и США, и Европа рассчитывали, что жители РФ «устанут» от ограничений, но этого не произошло.

Японские журналисты вспоминают, как Россия впервые столкнулась с санкциями и каковы были последствия. Да, цены росли, а часть товаров стала недоступна, также появились ограничения, связанные с пластиковыми картами.

«Тем не менее серьезных трудностей, которые представляют себе японцы, не возникло: например, не было огромных очередей за товарами и в банкоматы или опустошения прилавков в магазинах», — пишет издание.

Фото: pixabay.com

Многие иностранные СМИ намеренно преувеличивали эффект от санкций, поэтому зрителю часто казалось, что российская экономика вот-вот рухнет. Но этого не случилось, а экономика продемонстрировала удивительную стойкость.

Российские власти последовательно решали возникающие вопросы. Например, с уходом из страны иностранных брендов был снят запрет на параллельный импорт — поставку и продажу товаров без разрешения производителя. Благодаря ему в стране появляется современная техника, транспортное оборудование, электроприборы, компьютеры, одежда.

«Цель этого механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: Дума РФ.

По данным правительства России, в 2022 году объемы параллельного импорта достигли 20 млрд долларов, это примерно 5% от общего объема. Например, в рамках параллельного импорта сейчас ввозят популярные японские автомобили.

Возникли сложности в системе поставок, но крупные торговые сети вмиг переориентировались. И теперь на полках магазинов всё чаще можно встретить продукцию из Турции, Казахстана, Китая, Индии и других. Кроме того, производители из России стали выпускать аналоги западной продукции — благодаря этому, например, в стране теперь множество напитков, похожих на Coca-Cola.

Уход международных платежных систем не затронул большую часть страны. По данным опросов, 69% россиян никогда не были за рубежом, а 9% путешествовали в зарубежные страны десять и более лет назад, 6% — пять и более лет назад, 2% выезжали за границу менее года назад. Внутри России карты Visa и Mastercard продолжили работать, так как РФ заранее создала систему, которая позволяет это — НСПК (Национальная система платежных карт).

Фото: pixabay.com

Санкции конечно повлияли на экономическую ситуацию в стране, но ненадолго. В целом, ситуация остается стабильной — нет безработицы, нет дефицита (товаров и продуктов хватает), да и в целом жизнь обычных людей не сильно поменялась.

Однако менталитет россиян тоже сыграл свою роль. Россияне часто говорили, что пережили ряд кризисов, в сравнении с которыми этот — ничто. Именно это позволяет стойко переносить санкции.

«Если таких граждан много, то Россия может оказаться более устойчивой к экономическим санкциям, чем можно было предположить», — делает вывод Yahoo News Japan.

Фото: pixabay.com

Читатели «Блокнота» тоже считают, что менталитет и прожитый опыт — важная составляющая в борьбе с санкциями.

«Конечно, Россия справится. После ВОВ, за пять лет, подняли экономику, при том, что Россия была в руинах. Главное для России, что бы внутри страны не было врагов и предателей»

«90-е прожили, одну тушёнку на несколько дней делили»

Издание напоминает, что главной целью западных санкций является то, чтобы затруднить России финансирование специальной военной операции, вызвав дефицит поставок и военного финансирования, а также истощить военную экономику. Но должного эффекта не получилось и вряд ли получится из-за перечисленных выше причин.

«Это — один из примеров того, что оценка России по западным меркам — ошибочный подход», — считают в Японии.

Фото: Дума РФ.

О том, что масштаб последствий санкций против России оказался меньше ожидаемого, пишет газета Washington Post. По словам президента России Владимира Путина, экономические итоги в России за 2022 год оказались лучше многих прогнозов. По предварительным данным, ВВП России снизился лишь на 2,5%, тогда как прогнозировалось падение в 20%. Еще одним итогом стало то, что Россия не оказалась отрезана от мира, как того хотели на Западе.

«Показатель торговли РФ с остальным миром «вырос за последние годы так, что в обычное время это означало бы год бурного экономического роста», — пишет WP.

Газета тоже обращает внимание на то, что жизнь в стране «продолжается примерно как обычно», а это может значить, что санкции не работают. Возможно, предполагает WP, у них будет долгосрочный эффект, но сейчас его не видно.

Фото: pixabay.com

Точнее, видео их обратный эффект — и Европа сама страдает от введенных ею же ограничений. Но упорно не хочет этого видеть . На форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские санкции, введенные против России из-за специальной военной операции, на ближайшие десять лет ослабят экономику страны, а Россия погрузится в непроходящую рецессию.

Ранее в США рассказали о «тайном плане» в отношении России. По словам политического обозревателя Скотт Хортона, главная цель Вашингтона — ослабление Москвы и затягивание конфликта на Украине. При этом главная цель состояла в поддержке повстанческого движения.