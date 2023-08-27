Когда пройдут выборы президента Украины?

Выборы президента Украины могут состояться только после окончания боевых действий.

Об этом сообщила глава партии президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” Елена Шуляк. Об этом сообщает Страна.ua.

“Какие выборы можно проводить, пока продолжается война?” Выборы могут быть проведены и после войны”, – сказал он.

Шуляк также сообщил, что сейчас депутаты работают над законопроектом, который повлияет на проведение “послевоенных выборов”. Он отметил, что готовит изменения. Однако что это будут за новости, не сообщается.

Напоминаем, что действующий президент Владимир Зеленский возглавляет страну с выборов в апреле 2019 года.