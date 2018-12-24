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Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Матч пройдет в СИЗО «Бутырка». В нем примут участие арестованные футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кроме них в игре будут участвовать сотрудники ФСИН. Более конкретную дату матча определят позже.  

По словам Евы Меркачевой, скорее всего, Кокорин и Мамаев будут разведены по времени на поле. Следователь для организации матча не потребуется, так как футболисты не увидят друг друга.

Согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут встречаться друг с другом без разрешения следователя. Поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах. И посещают спортзал в разное время, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Суд признал законным продление ареста футболистов Кокорина и Мамаева.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Кокорину и Мамаеву 21 декабря поменяли статью обвинения на более тяжкую — вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью. 

Павел Мамаев выразил готовность сыграть в футбол против сотрудников СИЗО. 

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