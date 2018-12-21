Кокорину и Мамаеву поменяли статью обвинения на более тяжкую

Вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

Это же касается и двух других фигурантов дела.

«Теперь им вменяется ч. 2 ст. 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью», — сообщил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

Наказание по обеим статьям одинаковое — до двух лет лишения свободы, но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой. Обвинение в хулиганстве в деле остается, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Суд признал законным продление ареста футболистов Кокорина и Мамаева.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Дело Мамаева и Кокорина

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