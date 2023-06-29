Количество токсичных отходов, выброшенных в атмосферу, уменьшилось на 35 тыс. тонн

Объем выбросов промышленных предприятий в атмосферу уменьшился на 35 000 тонн (или 4,0 процента) по сравнению с предыдущим годом.

Данный показатель достигнут благодаря следующим мероприятиям :

— Всего отремонтировано и заменено на новое 362 пылегазоулавливающих оборудования на 96 производственно-промышленных предприятиях. В результате предотвращено 2590,8 тонн выбросов в атмосферу;

— установлено 307 новых фильтров на 43 вновь созданных предприятиях и организациях с высоким и средним уровнем риска для окружающей среды;

— В течение месяца «Чистый воздух» было измерено 295 582 автомобиля, выбрасывающих загрязняющие вещества. Урегулировано превышение нормы превышения нормы выхлопных газов 8041 автотранспорта;

— 18,0 на атмосферный воздух взамен выполнения 245 предприятиями и организациями 486 мероприятий по охране атмосферного воздуха предотвращено тыс. тонн загрязняющих веществ .