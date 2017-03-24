Коллеги и ученики поздравили с юбилеем гандбольного тренера Тарасикова

Заслуженного гандбольного тренера СССР и России Александра Тарасикова с 70-летним юбилеем 24 марта поздравили его коллеги и ученики. Гости отметили, что краснодарский тренер — строгий и требовательный специалист, но такие методы дают плоды.

«Александру Ивановичу 70 лет. Это эпоха, это целая эпоха становления гандбола на Кубани, все результаты великие связаны с его историей. Я могу ему только пожелать здоровья. Его энтузиазма хватит на долгие годы», — сказала министр спорта и физической культуры Краснодарского края Людмила Чернова.

Несмотря на многочисленные награды и победы, Тарасиков считает, что ему еще есть, к чему стремиться. Сейчас он свой тренерский опыт передает новому поколению победителей в Центре спортивной олимпийской подготовки по игровым видам спорта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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