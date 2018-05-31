Коллектив из Новороссийска победил на конкурсе Inclusive dance в Сочи

Международный танцевальный фестиваль прошел в Дагомысе. Участие в нем приняли люди с ограниченными возможностями здоровья.

В новороссийском танцевальном коллективе «Шаг вперед» 16 участников. Среди них — люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды-колясочники, люди с нарушениями зрения и слуха, инвалиды по интеллекту. На фестивале коллектив представил два новых номера — «Быть первым» и «Вседозволенность».

«У новороссийских танцоров высокий уровень постановок и ансамблевость, высокая энергетика номеров, каждый их которых хотелось смотреть до конца», — отметил председатель жюри, эксперт по инклюзивному танцу Леонид Тарасов.

Высокую оценку также получила работа со слепыми танцорами, новаторство танцевальной лексики инвалидов-колясочников.

«Шаг вперед» участвовал в четырех номинациях конкурса и занял два первых и два вторых места на конкурсе. Победа в отборочном туре дала танцорам возможность пройти на следующий этап фестиваля и отправиться в Москву, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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