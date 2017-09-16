Коллектив «Кубанские казаки» в эфире «Кубань 24» спел в честь юбилея края

Коллектив народной песни и танца в прямом эфире поздравил жителей с праздником и спел для телезрителей.

«Мы приготовили самые веселые песни, чтобы поздравить Краснодарский край. Мы творческие работники. Мы как никто другой знаем, что важно сохранять традиции, народную культуру. Сегодняшний праздник — это яркое подтверждение тому, что Кубань может не только собирать рекордный урожай, но и с размахом отмечать праздники», — сказал начальник управления культуры Белореченского района Виктор Абальмазов.

Петь в этот день в Краснодаре у «Баскет-холла» будут не только творческие коллективы.

«Наш проект называется «Народное караоке». Мы уже давно с ним ездим по России. «Хор Турецкого» вместе с многотысячной толпой на центральных площадях поет в городах. В день 80-летия Краснодарского края это произойдет и здесь», — сказал технический директор «Хора Турецкого» Александр Серебрянский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», артисты «Хора Турецкого» вместе с лучшими кубанскими коллективами устроят всенародное караоке «Поем всей Кубанью». Праздник завершат в 20:00 фейерверком.

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