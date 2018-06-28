Колумбийские футболисты победили команду Сенегала и вышли в 1/8 ЧМ

28 июня в 19:10
Встреча прошла на «Самара-Арене» 28 июля.
Победный гол на 74-й минуте забил колумбиец Ерри Мина.
Сборная Колумбии вышла в плей-офф с первого места в группе. Команда Сенегала оказалась третьей и покидает турнир. В плей-офф со второго места вышла команда Японии.
Соперник колумбийцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф.
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