Команда Дании обыграла Перу в матче ЧМ по футболу

Игра прошла 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Матч группового этапа завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч на 59-й минуте забил нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен.

Сборная Перу на 45-й минуте получила право на пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам, но хавбек перуанцев Кристиан Куэва пробил с 11 м сильно выше ворот.

Сборная Дании сыграет 21 июня с командой Австралии в Самаре, а сборная Перу в тот же день встретится с футболистами из сборной Франции в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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