Команда Краснодарского края вышла в финал Суперкубка по керлингу

Суперкубок среди мужских команд является отборочным на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию.

Команда Краснодарского края со скипом Евгением Архиповым на тай-брейке обыграла сборную Московской области со скипом Александром Ереминым со счетом 7:4 и вышла в финал. В сборную также вошли Артур Али, Антон Калалб и Сергей Глухов.

В решающем противостоянии команда сыграет с представителями Санкт-Петербурга. Первый финальный матч пройдет 29 сентября, последующие два — 30 сентября.

Чемпионат Европы пройдет в Швейцарии в ноябре, а квалификация на Олимпийские игры — 2018 состоится в Чехии в декабре, сообщает «Р-Спорт».

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