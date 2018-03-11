Команда Кубани одержала победу в компетенциях чемпионата «Профессионалы будущего»

Национальный чемпионат по методике JuniorSkills проходил в Москве с 6 по 10 марта.

Краснодарский край на состязаниях представляла команда в составе 45 школьников и 27 экспертов, в числе которых вочемь педагогов из девяти муниципальных образований.

По итогам чемпионата кубанцы получили золото в четырех компетенциях: «Прототипирование 10+» (Новороссийск, МБОУ Лицей «Технико –экономический»), «Сетевое и системное администрирование (Краснодар, Гимназия № 87), «Лабораторный химический анализ» (Армавирский механико-технологический техникум), «Кровельные работы по металлу» (Усть-Лабинск, МАОУ СОШ № 3).

Серебро у сборной края в двух компетенциях: «Агрономия» (Усть- Лабинск, СОШ № 20), «Мобильная робототехника 10+» (Усть-Лабинск, ЦДТ «Созвездие»). Третье место у кубанских школьников в компетенции «Кулинарное дело» (Краснодар, СОШ № 71).

По результатам состязаний на первом месте оказались представители Москвы, на втором – Краснодарский край, замыкает тройку лидеров Новосибирская область, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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