Команда КВН из станицы Брюховецкой вышла в четвертьфинал Высшей лиги

Игра состоялась в Москве 16 марта.

Брюховецкая команда КВН «Нате» сыграла с соперниками из Твери, Красноярска, Иркутска, Кирова, Сочи, Армавира, Сургута и Тюменской области. В итоге команда прошла в следующий этап Высшей лиги КВН. Телеканалы эту игру еще не транслировали, но о победе стало известно из Twitter-аккаунта главы Брюховецкого района Владимира Мусатова.

Команды сыграли три конкурса: приветствие, биатлон и музыкальный фристайл.

Игру судили: Константин Эрнст, Пелагея, Юлий Гусман, Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

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