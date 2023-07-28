Команда Навального анонсировала кампанию «Путин — убийца».

Соратники Алексея Навального объявили всемирную акцию протеста под названием “Путин – убийца”. Он состоится 20 августа 2023 года, в третью годовщину отравления Навального.Сопротивлялись те, кто боролся за свободное будущее нашей страны.Сейчас Путин начал самую страшную и бессмысленную войну в 21 веке с соседней страны, где каждый день умирают сотни и тысячи людей. Путин – убийца. Давайте говорить как можно громче, скажем.”

Оппозиционная группа призывает “всех, кто живет в безопасных странах” на митинг в 20 августа. Активистов просят записать видео с фразой «Путин — убийца» и раздать подготовленные агитационные материалы.

Места проведения акций будут объявлены дополнительно на сайте putin-killer.com.