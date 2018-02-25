Команда РФ поднялась на 13-е место медального зачета Игр-2018

25 февраля в 12:31

Победителем в этом рейтинге стала сборная Норвегии, которая в Пхенчхане завоевала 39 медалей.

На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье — Канада (11, 8, 10).

После победы хоккеистов в финале олимпийского турнира команда из России поднялась с 15-го на 13-е место. В активе россиян — 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. По общему количеству наград Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей, сообщает «Интерфакс».

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